Classifica discesa femminile | Goggia punta alla vittoria Vonn assente chi sarà la sorpresa?

Nel panorama della discesa libera femminile, Lindsey Vonn continua a dominare con una leadership consolidata in classifica generale di Coppa del Mondo, grazie ai **400 punti conseguiti nelle prime cinque gare** stagionali. Le sue performances nelle competizioni di St. Moritz, Zauchensee, Val d’Isère e Tarvisio le hanno permesso di mantenere un vantaggio sostanziale sulle avversarie, con una distanza di ben 144 punti dalla seconda classificata. Tuttavia, dopo un grave infortunio subito alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, la campionessa statunitense ha annunciato che non tornerà in pista, lasciando aperta la corsa alla coppa. Questa novità ridisegna i possibili esiti di una stagione già molto emozionante. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

