Clacson Motorsport continua a dare il massimo oltre confine | i risultati
Va in archivio la seconda trasferta europea di Clacson Motorsport che al termine del recente Rally Day Two Castles, classica croata di inizio stagione traccia un bilancio contraddistinto dal segno positivo. Tutte all'arrivo le quattro vetture partite da Strigno con la palma della sfortuna andata ad Andrea De Luna, in coppia con Denis Pozzo su una Skoda Fabia Rally2 Evo, rallentato da una fatale foratura che lo ha costretto ad accontentarsi della sesta piazza in classe 6. In crescita anche Alessandro Menegoz, alle note Omar Scussat, ottavo di classe 2 al volante di un'Opel Corsa GSI gruppo A, soddisfatto per la sua progressione nel fine settimana. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Continua il sogno di Massimo Butticè alla Ruota della fortuna: vinti oltre 40 mila euro
Porsche: il contagiri centrale, un’eredità dal motorsport che definisce l’identità del marchio da oltre 70 anni.Porsche e il Contagiri Centrale: Un’Icona di Stile e Funzionalità che Resiste al Tempo Stoccarda, Germania – Da oltre settant’anni, un elemento...
Discussioni sull' argomento Rally: Clacson Motorsport continua oltre confine; Historic Rally delle Vallate Aretine: 93 equipaggi pronti ad accendere la sfida tricolore; Club 91 Squadra Corse: bronzo di scuderia alla Coppa Attilio Bettega.
Rally: Clacson Motorsport continua oltre confineAl Two Castles in Croazia erano quattro i piloti in campo sulle vetture della compagine trentina, a conferma del costante interesse verso le gare estere. comunicati-stampa.net
bici per i piu' piccoli da 4 a 7 anni bici elettrica DUCATI CORSE E-MOTO ruota 16" pollici, 3 modalita' di velocita', clacson di serie con ricarica usb, display a led, freni posteriori a tamburo - facebook.com facebook