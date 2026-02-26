Clacson Motorsport continua a dare il massimo oltre confine | i risultati

Clacson Motorsport prosegue con impegno anche oltre i confini nazionali. Recentemente ha partecipato al Rally Day Two Castles, una storica gara in Croazia, e i risultati ottenuti finora sono stati incoraggianti. La squadra continua a concentrare le proprie energie su questa stagione, portando avanti un percorso di crescita e sperimentazione. La trasferta europea si conclude con riscontri positivi e nuove sfide da affrontare.

Va in archivio la seconda trasferta europea di Clacson Motorsport che al termine del recente Rally Day Two Castles, classica croata di inizio stagione traccia un bilancio contraddistinto dal segno positivo. Tutte all'arrivo le quattro vetture partite da Strigno con la palma della sfortuna andata.