Cisterna Volley non c’è gara contro Trento Netta sconfitta in tre set
Nell’ultima partita della regular season i pontini cedono in trasferta; pesano le diverse qualità fra le due squadre, ma anche le differenti motivazioni. Ora si parte per il torneo a Dubai Si chiude con una sconfitta in tre set contro l’Itas Trentino la regolar season del Cisterna Volley. Qualità diverse ma anche motivazioni differenti quelle viste in campo tra le due squadre ieri sera: da una parte Trento che ha giocato per blindare il terzo posto, dall'altra Cisterna per onorare quest’ultima gara. Sul taraflex della BTS Arena non c’è stata partita: i dolomitici hanno infilato percentuali importanti in tutti i fondamentali, mettendo tanta pressione in battuta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Pallavolo, brutta sconfitta per il Cisterna Volley: Verona passa in tre set
Niente da fare per il Cisterna Volley, sconfitta in tre set a Piacenza
