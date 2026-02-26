Cinema e videogiochi Paul WS Anderson contro i registi che non conoscono i videogame | È oltraggioso

Un regista di successo nel genere horror ha espresso alcune critiche rivolte ai colleghi che realizzano adattamenti di videogiochi. Ha dichiarato che spesso si ignorano le caratteristiche originali delle opere di partenza, portando a risultati che non rendono giustizia al materiale. La sua posizione mette in discussione i metodi di chi si occupa di trasposizioni cinematografiche di videogames.

Il regista di Resident Evil ha criticato i colleghi che non rispettano il materiale su cui si basano i film ispirati ai videogiochi. I videogiochi di Resident Evil, da molti anni, sono stati alla base di numerosi adattamenti cinematografici. Il regista Paul W.S. Anderson, che ha firmato i film con star Milla Jovovich, ha ora criticato chi realizza lungometraggi senza conoscere il materiale su cui sono basati. La critica di Anderson ai colleghi Il filmmaker, durante un episodio del podcast Post Games, ha dichiarato: "Penso che sia importante per me essere un fan". Paul W.S. Anderson, che ha realizzato quattro dei sei film tratti da Resident Evil, ha aggiunto: "Mi sconvolge sempre quando i registi rilasciano delle interviste e stanno realizzando dei film . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

