cina ma non solo sui minerali critici la supersfida per le imprese italiane

Le imprese italiane affrontano sfide crescenti nel settore dei minerali critici, con prezzi che oscillano e una disponibilità sempre più difficile da assicurare. La crescente domanda e le tensioni globali aumentano la complessità di approvvigionamento, concentrando l’attenzione su terre rare e titanio. La situazione richiede attenzione e strategia per navigare le incognite di un mercato in evoluzione.

Per emanciparsi dal Dragone ma anche garantirsi gli approvvigionamenti di terre rare servono accordi di partenariato e una politica industriale lucida. Per l’Italia e l’Europa una missione difficile, ma non impossibile. Spunti e riflessioni dalla ricerca Cascade, presentata a Confindustria Prezzi più alti e volatili, maggiore difficoltà di reperimento, rischi concentrati su terre rare e titanio. E, ovviamente, un non più rimandabile sganciamento dal monopolio cinese. È questo lo scenario che attende l’industria italiana nei prossimi cinque anni secondo il progetto Cascade, ricerca finanziata dal ministero dell’Università e della Ricerca... 🔗 Leggi su Formiche.net

