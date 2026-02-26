Cimiteri terminati tutti i restyling | L’impegno è stato mantenuto

Sono stati completati in questi giorni gli interventi di rifacimento dei vialetti nella parte vecchia del cimitero de La Cappella. Le opere di miglioria si erano rese necessarie anche per abbattere le barriere architettoniche, in quanto la ghiaia accumulatasi sulla terra dei vialetti di collegamento, a seguito delle commemorazioni dei defunti, assieme ai residui degli sfalci d’erba avevano a lungo andare creato un forte deterioramento nella praticabilità degli stessi. I lavori hanno permesso di procedere alla realizzazione di una nuova pavimentazione, utilizzando la pietra del Cardoso fornita gratuitamente dalla società Henraux e posta in opera secondo precise indicazioni della Sovrintendenza ai Beni culturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

