Ciclismo - Settore giovanile | doppio passaggio il 28 giugno Chiatri Puccini cruciale nel tricolore Under 23

L’edizione 2026 della "Coppa Città di Lucca" Under 23, valevole per il campionato italiano, prevista per il 28 giugno (anticipata rispetto alla canonica calendarizzazione di settembre), cambia percorso e sarà ancora più dura. Tutto ciò su richiesta del ct della Nazionale Under 23, Marino Amadori e del presidente della struttura tecnica, Guido Bontempi, due grandi ex professionisti. L’Unione Ciclistica Lucchese del presidente Angelo Battaglia (con il padre Gianfranco, ex numero uno della Federazione provinciale dello sport delle due ruote a pedali) organizza la corsa e si è dichiarata disponibile. In che cosa consiste la modifica? Sarà eliminato uno dei giri cosiddetti "grandi" e ne saranno inseriti due con la salita di Chiatri Puccini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

