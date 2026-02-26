Davide Donati ha conquistato la seconda tappa del Giro di Sardegna, portando a casa una vittoria in uno sprint finale molto combattuto. La frazione, caratterizzata da un percorso impegnativo e un ritmo intenso, ha visto il giovane ciclista lombardo mettersi in evidenza, dimostrando di avere le carte in regola per puntare in alto nel corso della competizione. La vittoria rappresenta un momento importante nella sua carriera.

Una giornata speciale per Davide Donati, a segno nella seconda tappa del Giro di Sardegna. Una frazione caotica e durissima che si è conclusa con lo sprint vincente del giovane lombardo sul traguardo di Carbonia. Nonostante non sia ancora passato professionista, il classe 2005 della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies ha fatto vedere grande personalità, ottenendo la sua seconda vittoria tra i grandi. La tappa è stata animata fin dai primi chilometri da una serie di tentativi senza che si formasse una fuga vera e propria. Sul Valico Montecani, con pendenze impegnative soprattutto nell’ultimo chilometro, il ritmo imposto ha spezzato il gruppo, con diverse squadre a testare la situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo, Davide Donati: “Avevo come obiettivo vincere una tappa, sapevo di essere uno dei più veloci”

Leggi anche: LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Davide Donati si prende lo sprint di Carbonia

Leggi anche: LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Davide Donati si prende lo sprint di Carbonia, Garibbo rimane leader

Argomenti discussi: Nicolò Garibbo vince al Giro di Sardegna: La sognavo ogni giorno che mi allenavo.

Ciclismo, Davide Donati: Avevo come obiettivo vincere una tappa, sapevo di essere uno dei più velociUna giornata speciale per Davide Donati, a segno nella seconda tappa del Giro di Sardegna. Una frazione caotica e durissima che si è conclusa con lo ... oasport.it

GIRO DI SARDEGNA. LA SECONDA TAPPA E' DI DONATI: GAROFOLI BATTUTO IN VOLATAIl bresciano Davide Donati mette la firma sulla Oristano/Carbonia, seconda frazione del Giro di Sardegna 2026 corsa sulla distanza di 136 chilometri e costellata da tre GPM. Il 20enne della Red Bull - ... tuttobiciweb.it