Nel nuovo capitolo Save Me, CHUNG HA riflette sui suoi dieci anni di carriera tra sistema idol e identità autonoma, raccontando a Panorama una fase di svolta artistica e personale. Nata nel 1996, cresciuta tra Corea del Sud e Stati Uniti, emersa nel 2016 attraverso il progetto Produce 101 e il gruppo I.O.I, ha trasformato quella visibilità iniziale in una carriera solista solida e coerente. Dal debutto con “Why Don’t You Know” fino a brani come “Roller Coaster”, “Gotta Go” e “Snapping”, ha dimostrato una capacità costante di attraversare generi diversi — house, Latin pop, R&B, dance elettronica — senza mai perdere una firma riconoscibile: linee melodiche eleganti, costruzioni ritmiche sofisticate e una presenza scenica calibrata, mai eccessiva, ma sempre magnetica. 🔗 Leggi su Panorama.it

CHUNG HA riparte da se stessa: "Save Me è il mio vero punto di svolta"

