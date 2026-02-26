Chrysalis l’astronave italiana da 58 km che può portare 2400 persone nello spazio per 400 anni

Un progetto italiano sta prendendo forma: un’astronave lunga 58 km progettata per ospitare fino a 2400 persone nello spazio per un periodo di 400 anni. Si tratta di un’idea che mescola innovazione e immaginazione, con obiettivi ambiziosi che spingono i confini della tecnologia e dell’esplorazione umana. Il progetto si muove tra realtà e sogno, lasciando immaginare possibilità che fino a poco tempo fa sembravano solo fantascienza.

Chissà se un giorno diventerà una serie Netflix o un blockbuster hollywoodiano. Per ora è un progetto visionario, ambizioso, ai confini tra scienza e fantascienza. E soprattutto è italiano. Si chiama Chrysalis, che significa crisalide, ed è una nave spaziale cilindrica lunga 58 chilometri, progettata per ospitare centinaia di persone in un viaggio multigenerazionale verso il più vicino mondo alieno potenzialmente abitabile. Non è un romanzo di Arthur C. Clarke, non è un episodio di Star Trek. È il concept vincitore del concorso internazionale Hyperion, organizzato dalla Initiative for Interstellar Studies, un’organizzazione no-profit britannica dedicata all’esplorazione degli esopianeti e alla colonizzazione di mondi lontani. 🔗 Leggi su Screenworld.it

