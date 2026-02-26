Choc a Livorno irrompe dal commercialista e uccide un uomo | arrestato

A Livorno, un episodio di violenza ha sconvolto il centro città. Un uomo è stato ferito gravemente all’interno di uno studio di commercialista e, nonostante i soccorsi, è deceduto poco dopo. La polizia ha immediatamente fermato un sospetto, la cui identità non è ancora stata resa nota. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’intera comunità locale.

Omicidio a Livorno, in uno studio di commercialista in centro. Un uomo, Francesco Lassi, 56 anni, è stato accoltellato a morte in via Grande. L'omicidio sarebbe avvenuto nello studio del professionista ma non sarebbe quest'ultimo la vittima. Dalle prime informazioni raccolte l'aggressione è stata messa in atto da un uomo incappucciato, poi fuggito. Il presunto assassino, intorno alle 18:40, è stato arrestato dopo la fuga. Sul luogo dell'omicidio presente il medico legale, le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Niccolò Volpe. L'uomo sarebbe stato fermato nell'area del porto grazie al contributo di un testimone.