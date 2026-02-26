È stata comunicata la fine delle indagini preliminari a carico di Bartolozzi, con la Procura di Roma che ha inviato l’avviso tramite il suo legale. La notifica è arrivata inaspettatamente, lasciando alcune perplessità sulla tempistica adottata dai magistrati. La vicenda prosegue ora con le eventuali fasi successive del procedimento.

«Mi è stato appena notificato, per il tramite del mio legale, l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma. Sono assolutamente serena, e senza condizionamenti, continuerò a lavorare con senso di responsabilità». Così la capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, in merito all’inchiesta sul caso Almasri, che la vede indagata per false informazioni. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio esprime «ancora una volta» la «massima e incondizionata fiducia sull’operato della medesima e la mia umana vicinanza rispetto ad una iniziativa sulla cui tempistica rimango perplesso. Naturalmente il mio capo di Gabinetto continuerà, con ancora maggiore motivazione, ad affiancare la mia opera di riforma». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Chiusura indagini per Bartolozzi. Nordio: la tempistica dei magistrati mi lascia perplesso

Chiusura delle indagini per Bartolozzi, il ministro Nordio: "Perplesso per la tempistica"La Procura di Roma ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della...

Chiuse indagini su Bartolozzi, Nordio: "Perplesso per la tempistica"La Procura di Roma ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della...

Temi più discussi: Chiusura indagini per Bartolozzi, 'sono serena e vado avanti'; Nordio, Delmastro, Bartolozzi: il triangolo nero di via Arenula; Vertice Figc-Aia. È partito il treno degli arbitri professionisti; Riccardo Muti regala a Torino il Macbeth più oscuro.

Caso Almasri, chiusura indagini per Bartolozzi. Nordio: Tempistica mi lascia perplessoLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Almasri, chiusura indagini per Bartolozzi. Nordio: 'Tempistica mi lascia perplesso' ... tg24.sky.it

Chiusura indagini per Bartolozzi: Sono serena e vado avanti. Nordio: La tempistica dei magistrati mi lascia perplessoCosì la capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, in merito all'inchiesta sul caso Almasri, che la vede indagata per 'false informazioni'. ansa.it

Chiusura indagini per Bartolozzi: "Sono serena e vado avanti". Nordio: "La tempistica dei magistrati mi lascia perplesso" #ANSA facebook

Chiusura indagini per Bartolozzi: "Sono serena e vado avanti". Nordio: "La tempistica dei magistrati mi lascia perplesso" #ANSA x.com