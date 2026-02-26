Chiuse indagini su Bartolozzi Nordio | Perplesso per tempi

La Procura di Roma ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia, nell’ambito di un procedimento legato al caso Almasri. Nordio ha espresso perplessità sui tempi di chiusura delle indagini, sottolineando come questa situazione lasci ancora molte questioni da chiarire. La vicenda coinvolge figure di spicco nel settore giudiziario e ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

La Procura di Roma ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia, nell'ambito dell'inchiesta sul caso Almasri. L'ipotesi di reato è quella di "false informazioni". Immediato l'intervento del Guardasigilli Carlo Nordio, che si dice "perplesso" per la tempistica della magistratura. È la stessa Bartolozzi a rompere il silenzio, affidando a una dichiarazione la propria posizione: "Mi è stato appena notificato, per il tramite del mio legale, l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma. Sono assolutamente serena, e senza condizionamenti, continuerò a lavorare con senso di responsabilità".