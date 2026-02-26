Chiellini a Prime | Delusi per il risultato finale ma orgogliosi della prestazione Deve essere un punto di partenza per le prossime partite

Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato a Prime Video dopo la partita della gara con il Galatasaray. Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato a Prime Video dopo Juve Galatasaray. Le sue parole. PRESTAZIONE – « Ci mancherebbe, alla fine, ne abbiamo parlato prima, eravamo riusciti a fare quella partita, con equilibrio ». ASSENZA SPALLETTI – « Perché penso che sia giusto che venga la società, non c’è nulla di male. Siamo provati, delusi, per quello che è il risultato finale, per lo sforzo fatto dopo quello che abbiamo mostrato oggi, ma anche orgogliosi per quanto mostrato, per quel feeling e quell’ambiente che si era creato e credo che debba essere un punto di partenza per questo finale di stagione per riuscire a risvoltare e trovare quella scintilla che ci ha dato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

