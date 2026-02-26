Chiellini a Prime | Delusi per il risultato finale ma orgogliosi della prestazione Deve essere un punto di partenza per le prossime partite Espulsione Kelly? Per fortuna non ero io
Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato a Prime Video dopo la partita della gara con il Galatasaray. Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato a Prime Video dopo Juve Galatasaray. Le sue parole. PRESTAZIONE – « Ci mancherebbe, alla fine, ne abbiamo parlato prima, eravamo riusciti a fare quella partita, con equilibrio ». ASSENZA SPALLETTI – « Perché penso che sia giusto che venga la società, non c’è nulla di male. Siamo provati, delusi, per quello che è il risultato finale, per lo sforzo fatto dopo quello che abbiamo mostrato oggi, ma anche orgogliosi per quanto mostrato, per quel feeling e quell’ambiente che si era creato e credo che debba essere un punto di partenza per questo finale di stagione per riuscire a risvoltare e trovare quella scintilla che ci ha dato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Chiellini a Prime Video: Spalletti non parla? Giusto che venga la società. Provati e delusi, ma orgogliosi di quanto fatto. Non siamo fortunati con gli episodi, per fortuna ...Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è tornato ai microfoni di Prime Video per analizzare la sfortunata gara contro il Galatasaray.
