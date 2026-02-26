Il limite ignoto Nuovo trilaterale con la Russia a inizio marzo. Morti per droni: 4 a Zaporizhzhia nei raid russi, 7 uccisi a Smolensk nei raid ucraini Il limite ignoto Nuovo trilaterale con la Russia a inizio marzo. Morti per droni: 4 a Zaporizhzhia nei raid russi, 7 uccisi a Smolensk nei raid ucraini Il quinto anno di guerra si apre come si era chiuso il precedente: non ci sono novità significative sui negoziati, russi e ucraini si attaccano dalla distanza e ai vertici di Kiev si scopre un nuovo scandalo corruzione. Ieri sera i presidenti Volodymyr Zelensky e Donald Trump si sono sentiti al telefono per preparare l’incontro tra le loro delegazioni che si terrà oggi a Ginevra e i prossimi passi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Chiamata Trump-Zelensky: prossimi colloqui tra leader. Riunioni a Ginevra

Zelensky chiama Trump: “I colloqui salgano a livello di leader”Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha rinnovato oggi – nel corso di una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump – l’invito...

Ucraina, colloqui di Ginevra già in salita: Mosca richiama il ‘falco’ Medinsky. Trump: “Zelensky si dia una mossa”(Adnkronos) – La Russia torna a schierare Vladimir Medinsky, consigliere presidenziale del Cremlino, alla guida della propria delegazione nei...

Trump-Zelensky illustrano il piano di pace

Temi più discussi: Ucraina, Zelensky al telefono con Trump: Colloqui siano a livello leader; Telefonata Trump-Zelensky, il leader ucraino: Colloqui siano a livello di leader - Tass: a inizio marzo i colloqui Kiev-Mosca-Washington; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky a Trump: I colloqui siano a livello di leader; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Zelensky: Ho sentito Trump, i prossimi incontri a livello di leader. Tass, a inizio marzo i colloqui Kiev-Mosca-Usa.

Zelensky a Trump: Incontri tra leaderAbbiamo parlato della preparazione del prossimo incontro negoziale in formato trilaterale all'inizio di marzo. Contiamo che ciò consenta di passare ai negoziati a livello di leader. Così il ... rainews.it

Ucraina, Zelensky sente Trump alla vigilia del bilaterale con gli Usa: I colloqui salgano a livello di leaderNella telefonata, afferma il leader ucraino, sono stati discussi anche i preparativi per il prossimo incontro trilaterale dovrebbe coinvolgere anche i rappresentanti di Mosca ... ilfattoquotidiano.it

Una storia di sessismo: Entrambe le squadre americane di hockey hanno vinto alle olimpiadi ma quella maschile si ritrova il capo dell'FBI a bere con loro negli spogliatoi e la chiamata di Trump che li invita alla Casa Bianca con tanto di voli militari, poi ridono i - facebook.com facebook

New Podcast! "Un'Utopia Chiamata Diritto Internazionale" on @spreaker #dirittointernazionale #onu #putin #trump x.com