Eros Ramazzotti ha avuto due ex mogli di grande visibilità: la prima è Michelle Hunziker, nota conduttrice e showgirl, mentre la seconda è Marica Pellegrinelli, modella e influencer. La loro relazione con il cantante ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, segnando tappe importanti nella sua vita privata. Entrambe le donne hanno condiviso momenti significativi con lui e continuano a essere parte della sua storia personale.

E ros Ramazzotti ha avuto due ex mogli note: la conduttrice svizzera Michelle Hunziker, sposata nel 1998 e da cui ha avuto la figlia Aurora (separati dal 2002, divorziati nel 2009), e la modella Marica Pellegrinelli, sposata nel 2014 e da cui ha avuto i figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio (separati nel 2019). Agli inizi di carriera è stato legato per alcuni anni a Donatella Giussani. È lei la ragazza immortala abbracciata a lui sulla copertina del suo album In certi momenti, uscito nel 1987. A lei ha dedicato diverse canzoni, la più famose delle quali è certamente Ti vorrei rivivere. Chi sono le due ex mogli di Eros Ramazzotti. Per anni Eros Ramazzotti è stato legato ad un volto noto e amato della televisione italiana: Michelle Hunziker. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le due ex mogli di Eros Ramazzotti, la prima e importante Michelle Hunziker e l’ultima Marica Pellegrinelli

La vita privata di Eros Ramazzotti, i due grandi amori per Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli e i figliEros Ramazzotti, uno dei più famosi cantanti italiani, si è sposato due volte: la prima con Michelle Hunziker, la seconda con Marica Pellegrinelli.

Leggi anche: “Sono emozionatissima”: Michelle Hunziker di nuovo insieme con Eros Ramazzotti per un tour privato alla Nasa

EROS RAMAZZOTTI: IL DRAMMA DI MICHELLE E LA TRAPPOLA DELLE SETTE!

Temi più discussi: Hamas sceglie il nuovo leader: chi sono i due sfidanti e come continua la resistenza a Gaza; Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra: chi sono i due atleti paralimpici al Festival di Sanremo; Chi è la compagna di Enrico Nigiotti e chi sono i loro due figli gemelli; Sanremo 2026, Nuove Proposte: chi sono i 2 artisti che si sfideranno in finale.

Chi sono Tina e Milo, i due ermellini scelti come mascotte delle Olimpiadi Invernali 2026Le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 avranno le loro mascotte: gli ermellini Tina e Milo incarnano alla perfezione i valori ... fanpage.it

Olimpiadi 2026, chi sono le mascotte Tina e MiloMa sapete perché per le due mascotte delle Olimpiadi 2026 sono stati scelti i nomi di Tina e Milo? Gli animaletti richiamano le due location in cui si svolgono i Giochi: Milano e Cortina. Proprio Tina ... novella2000.it

Un Aggettivo per....Eros Ramazzotti facebook

Questa sera Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, super ospiti internazionali del Festival di Sanremo, canteranno per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale. Eros Ramazzotti, partito con il suo tour “Una Storia Importante World Tour”, tornerà ecce x.com