Chi sono le due ex mogli di Eros Ramazzotti la prima e importante Michelle Hunziker e l’ultima Marica Pellegrinelli

Eros Ramazzotti ha avuto due ex mogli di grande visibilità: la prima è Michelle Hunziker, nota conduttrice e showgirl, mentre la seconda è Marica Pellegrinelli, modella e influencer. La loro relazione con il cantante ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, segnando tappe importanti nella sua vita privata. Entrambe le donne hanno condiviso momenti significativi con lui e continuano a essere parte della sua storia personale.

E ros Ramazzotti ha avuto due ex mogli note: la conduttrice svizzera Michelle Hunziker, sposata nel 1998 e da cui ha avuto la figlia Aurora (separati dal 2002, divorziati nel 2009), e la modella Marica Pellegrinelli, sposata nel 2014 e da cui ha avuto i figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio (separati nel 2019). Agli inizi di carriera è stato legato per alcuni anni a  Donatella Giussani. È lei la ragazza immortala abbracciata a lui sulla copertina del suo album  In certi momenti, uscito nel 1987. A lei ha dedicato diverse canzoni, la più famose delle quali è certamente  Ti vorrei rivivere. Chi sono le due ex mogli di Eros Ramazzotti. Per anni Eros Ramazzotti è stato legato ad un volto noto e amato della televisione italiana:  Michelle Hunziker. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La vita privata di Eros Ramazzotti, i due grandi amori per Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli e i figliEros Ramazzotti, uno dei più famosi cantanti italiani, si è sposato due volte: la prima con Michelle Hunziker, la seconda con Marica Pellegrinelli.

