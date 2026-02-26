chi sono i tre figli di eros ramazzotti aurora raffaela maria e gabrio tulli

Eros Ramazzotti è padre di tre figli: Aurora, nata durante il suo matrimonio con Michelle Hunziker, e Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti dalla relazione con Marica Pellegrinelli. La famiglia del cantante si è spesso trovata al centro dell’attenzione, anche per i cambiamenti nelle relazioni e nelle situazioni personali che lo riguardano.

Eros Ramazzotti ha tre figli: Aurora, avuta dal matrimonio con Michelle Hunziker, da cui si è separato nel 2002, e Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti da Marica Pellegrinelli, da cui è separato dal 2019. Il cantante è da poco diventato nonno del piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza. Per quanto riguarda la vita sentimentale, sembrerebbe che al momento il cantante sia in una relazione con Dalila Gelsomino. La prima dei figli di Eros Ramazzotti, Aurora, debutta come conduttrice nel 2015 della striscia pomeridiana dedicata ad X Factor, affermandosi al tempo stesso sui social, dove è seguita da oltre 2 milioni di follower. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi sono le due ex mogli di Eros Ramazzotti, la prima e importante Michelle Hunziker e l'ultima Marica Pellegrinelli

