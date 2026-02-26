chi indossa la divisa sia sopra ogni sospetto

Il punto non è criminalizzare un corpo intero. Il punto è evitare che pochi compromettano l'onore di migliaia Non posso esimermi dal commentare ciò che sta accadendo in questi giorni. Tra Milano e Roma si susseguono notizie che, prese singolarmente, sono gravi. Sommate insieme, rischiano di diventare pericolose. Pericolose non soltanto per chi è indagato, ma per la fiducia collettiva nelle forze dell'ordine. A Milano un poliziotto è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso volontariamente uno spacciatore nel bosco di Rogoredo, simulando la legittima difesa. A Roma, alla stazione Termini, un'inchiesta coinvolge 21 appartenenti alle forze dell'ordine, 12 carabinieri e 9 poliziotti, accusati di furti sistematici in concorso con una dipendente di un negozio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

