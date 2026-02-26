Chi è Sebastiano il fidanzato di Angelica Bove

Sebastiano è la persona che accompagna Angelica Bove, cantante che ha attirato l’attenzione durante il Festival di Sanremo 2026. La loro relazione rimane riservata, lontana dai riflettori. Mentre Angelica si prepara a portare avanti la sua carriera, lui preferisce mantenere un basso profilo. La loro storia si sviluppa lontano dai clamori mediatici, lasciando spazio alla curiosità del pubblico.

Si chiama Sebastiano il fidanzato (segreto) di Angelica Bove, cantante che ha conquistato tutti sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026. Elegante, talentuosa e creativa, Angelica è molto riservata, proprio per questo del suo compagno si sa poco e nulla. Chi è Sebastiano, l’amore di Angelica Bove. Anche su Instagram, Sebastiano non appare o viene menzionato da Angelica Bove, che preferisce dare spazio a foto artistiche, racconti della sua vita nello studio di registrazione e ricordi. Di lui aveva parlato durante la partecipazione a X Factor quando era apparsa sul palco cantando La Notte di Arisa, poi nulla. L’unica certezza è che Sebastiano è stato una persona importante nella vita di Angelica, sostenendola, insieme ai suoi amatissimi fratelli, nei momenti più duri e dolorosi della sua esistenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

Chi è Sebastiano, il fidanzato della cantautrice Angelica Bove, in gara a Sanremo 2026 nella sezione Nuove ProposteAngelica Bove è tra gli artisti in gara a Sanremo 2026, nella sezione Nuove Proposte, con il suo inedito Mattone.

