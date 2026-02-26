Chi è Pasquale Rienzi l' uomo sfuggito al processo Hydra | precisazioni dell' avvocato D' Amelio

In riferimento ai fatti raccontati in questo articolo su Pasquale Rienzi, l'avvocato Antonio D'Amelio ha puntualizzato che: In relazione alla presunta lettera che Vincenzo Rispoli avrebbe dato al sottoscritto nel periodo di marzo – aprile 2021 (come si evince dall’incartamento processuale), il sottoscritto ha prodotto sia ai pubblici ministeri (dott.ssa Cerreti e dott. Ferracane) sia al giudice del processo con rito abbreviato Hydra (dott. Mancini), attestazioni rilasciate dagli istituti di pena di Tolmezzo e di L’Aquila, dalle quali si evince che il sottoscritto non ha avuto colloqui con il Vincenzo Rispoli dal 06 agosto 2019 al 25 agosto 2021. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

