Chi è Paolo Sarullo la storia del ragazzo picchiato fuori la discoteca raccontata a Sanremo 2026

A Sanremo 2026 arriva la testimonianza di Paolo Sarullo, il 25enne di Albenga che nel maggio 2024 finì in coma dopo un’aggressione fuori da una discoteca nel savonese. Dalla violenza per un monopattino alla lunga riabilitazione: stasera il suo messaggio di sensibilizzazione contro il bullismo e la violenza giovanile sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ospiti: Alicia Keys, Eros Ramazzotti, Paolo Sarullo (spazio bullismo), Fabio De Luigi, Virginia Raffaele

