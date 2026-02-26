Durante la terza serata del Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston è salita una donna nota per la sua bellezza e per il legame con una celebrità internazionale. La sua presenza ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, che si sono concentrati sulla sua figura e sul suo ruolo nella vita di una delle modelle più riconoscibili al mondo. È un momento che ha suscitato curiosità e interesse tra i presenti.

La terza serata del Festival di Sanremo vede arriva sul palco dell'Ariston una delle modelle più belle e famose del fashion system, Irina Shayk. L'arrivo della modella russa a Sanremo ha acceso subito la curiosità del pubblico non solo per i look che indosserà e che promettono di trasformare l’Ariston in una passerella, ma soprattutto per la storia personale che porta con sé, molto diversa dall’immagine patinata a cui siamo abituati. Dietro la top model internazionale, infatti, c’è un passato familiare fatto di sacrifici e radici forti che continuano a influenzare il suo modo di vivere il successo e, in particolare, c'è una figura che è rimasta sempre vicina a lei, sua mamma Olga Shaykhlislamova. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Olga Shaykhlislamova, la mamma bellissima di Irina Shayk

Irina Shayk: Mia mamma era fan di Adriano Celentano, Laura Pausini e Anna Oxa – Il video(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 “La musica è stata una parte importante della mia vita.

Irina Shayk: chi è la modella russa, ex di Bradley Cooper, che sostituirà Andrea Pucci a Sanremo 2026La bellezza prende il posto delle polemiche, la statuaria top model russa ex di Bradley Cooper sarà la co-conduttrice di Carlo Conti della terza...

Temi più discussi: Chi è Irina Shayk: età, altezza, fidanzata, figli, carriera | Sanremo 2026; Irina Shayk: I 40 anni sono i nuovi 20. Al pianoforte fin da bambina, mia madre era insegnante di musica; Irina Shayk genitori: chi sono Madre: Olga Shaykhlislamova (insegnante di musica). Padre: Valery Shaykhlislamov (minatore, deceduto); Irina Shayk figli: quanti ne ha, nomi e età.

Chi è Olga Shaykhlislamova, la mamma bellissima di Irina ShaykIrina Shayk arriva a Sanremo, ma dietro la top model c’è una storia familiare fatta di sacrifici e una mamma, Olga Shaykhlislamova, sempre presente ... dilei.it

Irina Shayk genitori: chi sono Madre: Olga Shaykhlislamova (insegnante di musica). Padre: Valery Shaykhlislamov (minatore, deceduto)Scopri la storia dei genitori di Irina Shayk: Olga, insegnante di musica, e Valery, minatore. Un viaggio nel passato della star. iltarantino.it

I carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo coinvolto nell'uccisione delle tre missionarie saveriane italiane, brutalmente assassinate in Burundi tra il 7 e l'8 settembre 2014 a Bujumbura. Suor Olga Raschietti (83 anni), suor Lucia Pulici (75 anni) e suor Ber - facebook.com facebook