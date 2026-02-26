Chi è Nicolò Filippucci vincitore delle Nuove proposte a Sanremo 2026 | la chitarra a 7 anni il coro del Conservatorio Amici e l’Ariston

Nicolò Filippucci ha conquistato il pubblico e la giuria delle Nuove Proposte a Sanremo 2026 con il brano Laguna. La sua passione per la musica è iniziata con la chitarra, suonata fin da bambino, e si è sviluppata attraverso esperienze come il coro del Conservatorio e la partecipazione ad Amici. La vittoria sul palco dell’Ariston segna un momento importante nella sua carriera.

Sanremo, 26 febbraio 2026 – Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna. Battuta in finale Angelica Bove in gara con il brano Mattone. Bove ha vinto il premio della Sala Stampa Lucio Dalla per la categoria Nuove Proposte e anche il Premio della Critica Mia Martini. I due artisti sono stati sottoposti al giudizio del pubblico con il Televoto, della Giuria della Sala Stampa Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Italian singer Angelica Bove (L) with Italian singer Niccolo' Filippucci (R) on stage at the Ariston theatre during the 76th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 26 February 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

