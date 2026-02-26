Nicolò Filippucci, appena ventenne, si è imposto nel concorso delle Nuove Proposte a Sanremo con il brano “Laguna”. L’artista, noto per aver partecipato a programmi televisivi, ha commentato con entusiasmo il suo successo, condividendo il desiderio di continuare a crescere nel mondo della musica. La vittoria rappresenta un momento importante nel suo percorso artistico, che ora si apre a nuove possibilità.

“Grazie a tutti, è un sogno davvero”. A soli 19 anni, Nicolò Filippucci ha pronunciato la frase che ogni giovane artista immagina davanti allo specchio. Ma lui non era in cameretta: era sul palco dell’Teatro Ariston, con in mano la vittoria della categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo. Accanto a lui, la finalista Angelica Bove. E a consacrare il momento, le parole di Laura Pausini: “Quando ho vinto io, Pippo Baudo mi ha portato qui. Vi voglio vedere non solo in giro per l’Italia, ma anche per il mondo”. Originario di Corciano, a pochi chilometri da Perugia, Filippucci è uno di quei talenti cresciuti con la musica nel DNA. La madre appassionata di canto, un nonno autore di brani per lo Zecchino d’Oro, il fratello Jacopo immerso nell’elettronica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi è Nicolò Filippucci trionfa a Sanremo tra le Nuove Proposte e sogna in grande con “Laguna”

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci con ‘Laguna’: chi è l’artista delle Nuove Proposte(Adnkronos) – Nicolò Filippucci è in gara al Festival di Sanremo 2026 nella categoria delle Nuove Proposte e questa sera, mercoledì 25 febbraio, si...

Sanremo 2026: Nicolò Filippucci trionfa tra le Nuove ProposteIl Festival di Sanremo 2026 ha regalato emozioni intense e momenti indimenticabili, ma tra tutte le performance, è stato Nicolò Filippucci a...

Nicolò Filippucci - Laguna (Nuove Proposte Sanremo 2026)

Temi più discussi: Chi è Nicolò Filippucci, da Amici al Festival di Sanremo 2026 nelle Nuove Proposte. FOTO; Sanremo 2026, Nicolò Filippucci con 'Laguna': chi è l'artista delle Nuove Proposte; Chi è Nicolò Filippucci primo finalista tra le Nuove Proposte: talento, gavetta e una Laguna che conquista l’Ariston; Chi è Nicolò Filippucci e perché è già famoso.

Nicolò Filippucci, un trionfo in Laguna: chi è il vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2026Ha trasformato la malinconia in un trionfo: il 19enne umbro vince all'Ariston nella categoria dei debuttanti. Dalla scuola di Amici al palco del Festival, ecco chi è H a la freschezza dei diciannove a ... iodonna.it

Nicolò Filippucci vincitore delle Nuove proposte 2026: «Un sogno». I premi Mia Martini e Lucio Dalla assegnati ad Angelica BoveNicolò Filippucci è il vincitore della categoria Nuove proposte 2026. Il 19enne conquista il premio sanremese con il suo brano Laguna, dopo aver gareggiato con la ... ilgazzettino.it

Dopo un lungo percorso all’interno di Sanremo Giovani e poi sul palco dell’Ariston, a vincere il Leone d’argento per la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 è Nicolò Filippucci. “Ringrazio veramente tutti sono contentissimo, non so cosa dire facebook

Nicolò Filippucci vince Sanremo Nuove Proposte. #lapresse #Sanremo26 #NicoloFilippucci x.com