Chi è Nicolò Filippucci trionfa a Sanremo tra le Nuove Proposte e sogna in grande con Laguna

Da notizieaudaci.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolò Filippucci, appena ventenne, si è imposto nel concorso delle Nuove Proposte a Sanremo con il brano “Laguna”. L’artista, noto per aver partecipato a programmi televisivi, ha commentato con entusiasmo il suo successo, condividendo il desiderio di continuare a crescere nel mondo della musica. La vittoria rappresenta un momento importante nel suo percorso artistico, che ora si apre a nuove possibilità.

“Grazie a tutti, è un sogno davvero”. A soli 19 anni, Nicolò Filippucci ha pronunciato la frase che ogni giovane artista immagina davanti allo specchio. Ma lui non era in cameretta: era sul palco dell’Teatro Ariston, con in mano la vittoria della categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo. Accanto a lui, la finalista Angelica Bove. E a consacrare il momento, le parole di Laura Pausini: “Quando ho vinto io, Pippo Baudo mi ha portato qui. Vi voglio vedere non solo in giro per l’Italia, ma anche per il mondo”. Originario di Corciano, a pochi chilometri da Perugia, Filippucci è uno di quei talenti cresciuti con la musica nel DNA. La madre appassionata di canto, un nonno autore di brani per lo Zecchino d’Oro, il fratello Jacopo immerso nell’elettronica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Nicolò Filippucci - Laguna (Nuove Proposte Sanremo 2026)

