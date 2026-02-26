Sara Bolla, moglie di Gianluca Gazzoli, è una donna che vive lontano dai riflettori. La coppia ha costruito una famiglia stabile, con due figlie nate negli ultimi anni. Sebbene non sia pubblicamente conosciuto il suo lavoro, la sua presenza nella vita di Gazzoli è significativa e condivisa nel tempo. La loro relazione rappresenta un importante punto fermo per entrambi.

Gianluca Gazzoli è spostato con Sara Bolla e dal loro amore negli ultimi anni sono nate due splendide figlie. Intervistato da La Repubblica, Gianluca Gazzoli aveva raccontato di aver conosciuto Sara quando aveva vent'anni e lavorava ancora in una web radio. "Ero disperato e pieno di sogni, lei mi è sempre stata accanto – aveva spiegato -. Alcuni amici invece non hanno capito. Ma questo mi ha permesso di fare una selezione, adesso restano quelli veri". Gianluca soffre di una aritmia cardiaca che ha richiesto l'impianto di un defibrillatore. A Verissimo, il conduttore aveva rivelato di non aver accettato per tanto tempo la sua patologia. "Io ho sfidato il defibrillatore – aveva spiegato a Silvia Toffanin -.

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Gianluca Gazzoli, Sara Bolla e cosa fa nella vita

“Quando sono sceso da quel palco, è esploso tutto” Gianluca Gazzoli è salito sul palco dell’Ariston ieri sera per la semifinale delle Nuove Proposte: dopo aver ricordato sua madre, morta lo scorso settembre, è uscito di scena e nel backstage non ha trattenuto l facebook

A Gianluca Gazzoli gli auguro ogni bene per la sua carriera, è bravo per davvero e ieri se l'è cavata distintamente. #sanremo2026 x.com