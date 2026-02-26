Nei giorni scorsi Europol ha supportato le forze dell’ordine di Ucraina, Polonia e Moldavia in un’operazione congiunta contro una rete criminale internazionale. La rete era coinvolta nella produzione e nel traffico di droghe sintetiche, principalmente catinoni sintetici come l’alfa-Pvp. Durante il blitz la polizia nazionale ucraina e l’Ufficio centrale investigativo della polizia polacca hanno condotto controlli coordinati in circa 510 località. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Gli agenti hanno smantellato 36 siti di produzione illecita e 74 depositi di droghe pronte per la distribuzione. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Chi è il “Walter White” ucraino che riforniva mezza Europa di droghe sintetiche: “Forniva precursori e sostanze chimiche”

