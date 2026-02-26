Chi è il marito di Alicia Keys il famoso produttore Swizz Beatz e padre dei suoi figli

Alicia Keys è dal 2010 sposata con il produttore discografico e rapper noto come Swizz Beatz, il cui vero nome è Kasseem Daoud Dean. La coppia ha costruito una famiglia insieme, condividendo momenti di vita privata e professionale. Swizz Beatz è riconosciuto nel mondo della musica per il suo ruolo di produttore e artista. La loro relazione dura da diversi anni, con una presenza costante sui media.

Alicia Keys è sposata dal 2010 con il marito, il rapper e produttore discografico, Swizz Beatz (Kasseem Daoud Dean). La coppia ha due figli insieme: Egypt Daoud Dean e Genesis Ali Dean. La coppia insieme ha lanciato "International Party" (2010): un singolo con featuring vocale di Alicia Keys – un pezzo upbeat e festoso che mescola hip-hop e R&B. Swizz ha prodotto tracce per Alicia, come "New Day" (dal 2012, dall'album Girl on Fire).. Insieme hanno fatto apparizioni reciproche: Alicia è apparsa in progetti di Swizz (es. preview del suo album Poison con featuring annunciati), e lui ha contribuito a produzioni o co-produzioni su suoi lavori (es. "Illusion of Bliss" co-prodotto con lei).

Chi è Swizz Beatz, rapper e marito di Alicia KeysSwizz Beatz, pseudonimo di Kasseem Daoud Dean, è un rapper e produttore discografico, marito di Alicia Keys dal 2010.

