Chi è il fidanzato della bellissima modella Irina Shayk? L’ultimo flirt con Tom Brady

Nel 2023 Irina Shayk è stata avvistata in compagnia dell’ex campione di football Tom Brady. Fonti vicine alla coppia hanno parlato di una frequentazione senza impegno, che non si sarebbe mai trasformata in una vera e propria relazione. La modella e l’ex quarterback dei New England Patriots hanno incrociato per la prima volta i loro sguardi in Sardegna, in occasione del matrimonio di Joe Nahmad, mercante d’arte, e della modella Madison Headrick. Il «sì» a fine maggio, in una struttura realizzata ad hoc ai piedi di Monte Moro, in Costa Smeralda. «Sono rimasti in contatto fin da allora, tra loro c’è molta chimica», rivelò all’epoca una fonte al Daily Mail. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nella conferenza stampa di Sanremo 2026, Irina Shayk sceglie la via del silenzio sul conflitto russo-ucraino, limitandosi a un generico messaggio di pace dopo essere stata incalzata dai giornalisti. Le polemiche nate dalla sua posizione sollevano un quesito d facebook

Sanremo 2026, Carlo Conti ironizza: “Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico”. Irina Shayk: “La guerra in Ucraina No a commenti politici” di @IlContiAndrea @FQMagazineit x.com