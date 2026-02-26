Chi è Giulia Peditto la fidanzata di Dargen D’Amico

Durante il festival di Sanremo 2026, Dargen D’Amico si esibisce con il suo stile inconfondibile e le parole della canzone AI AI, ma accanto a lui c’è una figura che lo sostiene da tempo. Si tratta della sua fidanzata, una presenza discreta che da anni lo accompagna nel suo percorso professionale e personale. La loro relazione resta in ombra rispetto all’attenzione generale sulla manifestazione musicale.

Mentre sul palco di Sanremo 2026 Dargen D'Amico dà spettacolo con il suo stile unico e le riflessioni del brano AI AI, c'è una presenza silenziosa che riemerge e che lo accompagna da anni. Giulia Peditto, 33enne con una brillante carriera nel mondo del benessere, è la donna al fianco di uno degli artisti più riservati d'Italia. Jacopo D'Amico - questo il vero nome di Dargen - ha sempre scelto di proteggere il suo mondo privato dietro gli iconici occhiali da sole. Dalla Brianza al mondo dello yoga Classe 1993, nata da madre italiana e padre senegalese, Giulia Peditto è cresciuta in un piccolo comune della Brianza. 🔗 Leggi su Dilei.it

