Giulia Belmonte è conosciuta come la compagna di Stash, il cantante noto per il suo successo musicale. Oltre alla vita privata, si occupa di diverse attività come giornalista, modella e influencer, costruendo una presenza online significativa. La loro relazione è spesso al centro dell'attenzione, suscitando curiosità tra i fan e i media. La sua figura si inserisce nel panorama dello spettacolo e dei social media italiani.

È Giulia Belmonte la compagna di Stash, all’anagrafe Antonio Fiordispino. Scopriamo di più sulla loro storia e sulla sua carriera di giornalista, modella e influencer. Nel presentare la sua compagna Giulia nel salotto televisivo di Verissimo, nel 2022, Stash dei The Kolors aveva dichiarato: «Il miracolo che è arrivato nella mia vita così all’improvviso, da un giorno all’altro. La donna più bella del mondo per me e la persona più intensa e bella del mondo ha un nome: Giulia Belmonte». Giulia aveva fatto il suo ingresso con un completo bianco, sfoggiando il suo sorriso più splendente, pronta a raccontare la sua storia d’amore con il cantante. I due si sono conosciuti nel 2017, ma la loro frequentazione è iniziata due anni più tardi, nel 2019. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Giulia Belmonte, la fidanzata di Stash?

Chi è Giulia, la misteriosa fidanzata di Tredici PietroLa fidanzata di Tredici Pietro si chiama Giulia ed è una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo, con la quale è stato paparazzato per le vie di...

Chi è Giulia Peditto, la fidanzata di Dargen D’AmicoNonostante i due siano piuttosto attivi sui social, Dargen D’Amico, tra i big in gara al Festival di Sanremo 2026, e la sua fidanzata Giulia Peditto...

The Kolors sul Suzuki Stage di Sanremo: chi sono, età, dove vivono, l'addio del terzo componente, perchè il nome Stash e la rivoluzione di ItalodiscoManca pochissimo alla terza serata del Festival di Sanremo 2026. Ad animare il palco del Suzuki Stage, in Piazza Colombo condotto da Daniele Battaglia, ci saranno i The Kolors. Scopriamo ... ilmessaggero.it

Giulia Belmonte, chi è compagna Stash / Il mio miracolo, poi l’amore per le figlie Grace ed ImagineGiulia Belmonte è la compagna del noto cantante Stash. I due sono profondamente legati ed hanno due figlie di nome Grace ed Imagine. Giulia Belmonte è la compagna di Stash, artista che andrà in scena ... ilsussidiario.net