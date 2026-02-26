Chatgpt naughty chats | il primo passo verso la pornificazione

Recentemente si è parlato di una funzione in fase di sviluppo per ChatGPT chiamata “naughty chats”, che mira a offrire conversazioni con contenuti più espliciti e adulti in ambienti controllati. Questa novità solleva interrogativi su come l'intelligenza artificiale possa adattarsi a richieste di natura più piccante, spostando i limiti di utilizzo e di regolamentazione.

questo approfondimento analizza una possibile funzione in sviluppo per chatgpt chiamata "naughty chats", progettata per offrire, in condizioni controllate, linguaggio più esplicito e contenuti adulti. l'esame sintetizza le evidenze emerse in una versione di test, evidenziando le modalità di attivazione, le misure di verifica dell'età e le cornici normative pensate per garantire la conformità. il profilo dell'implementazione suggerisce un approccio adulto e responsabile, destinato esclusivamente agli utenti effettivamente maggiorenni. la funzione prevista prevede di permettere una forma di linguaggio più audace e contenuti adulti solo per utenti 18+.