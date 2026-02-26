Champions Osimhen rovina i sogni della Juve La rimonta in dieci infiamma lo Stadium ma non basta | Galatasaray agli ottavi

Finisce 3-2 allo Stadium con la Juventus in dieci dall’inizio del secondo tempo del ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray, ma non basta per evitare l’addio al torneo. Ci pensa Osimhen nel primo tempo supplementare a spegnere le speranze bianconere, fino a quel momento vivissime dopo l’aggancio con i turchi. Dopo di lui, al 119' è la volta di Alper Yilmaz a chiudere del tutto la gara. Eppure la Juve ci aveva creduto e non poco. Ad aprire le marcature bianconere era stato Locatelli su rigore al 37'. Poi Gatti va a rete al 70', quando ormai gli uomini di Luciano Spalletti erano in inferiorità numerica, per l’espulsione di Kelly. A riaprire i giochi era stato poi lo statunitense McKennie all’82’. 🔗 Leggi su Open.online

