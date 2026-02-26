Champions League una gioia e un addio | Atalanta agli ottavi Juventus eliminata ai supplementari

Serata dalle emozioni opposte per le italiane in Europa: la Dea ribalta il Dortmund e vola avanti, la Juve sfiora l’impresa contro il Galatasaray ma cede nel finale dei supplementari. La Champions League regala una notte dai due volti al calcio italiano. L’Atalanta firma una rimonta pesantissima contro il Borussia Dortmund e conquista l’accesso agli ottavi, mentre la Juventus accarezza un’impresa clamorosa contro il Galatasaray ma si arrende ai supplementari dopo aver rimontato tre reti di svantaggio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Juventus comunque da applausi: crollo ai supplementari, 3-2. Galatasaray agli ottavi di ChampionsLa Juventus spera di ribaltare il risultato (pesante 5-2) dell’andata contro il Galatasaray e a Torino lotta e spera, dopo il vantaggio siglato da...

Champions League è una notte da DeaLa notte magica della Dea: l’Atalanta ribalta il Borussia Dortmund e vola agli ottavi Con un netto 4-1 alla New Balance Arena, i nerazzurri cancellano il ko dell’andata e scrivono una pagina di storia ... magazinepragma.com

Champions, Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: la Dea vola agli ottavi con una rimonta da film(Adnkronos) - Notte da sogno per la Dea, oggi mercoledì 25 febbraio. L'Atalanta vola agli ottavi di finale della Champions League dopo una partita entusiasmante, pazza, assurda: i ragazzi di Palladino ... msn.com

Tensioni durante il match di Champions League. Cinquanta tifosi del "Gala" identificati, un denunciato - facebook.com facebook

Osimhen elimina la Juventus dalla Champions League ma non esulta: "Non ne ho bisogno. Importante rispettare Spalletti" x.com