Meno di due mesi fa il primo faccia a faccia da avversari. Il 10 gennaio scorso Cristian e Stiven Shpendi si ritrovarono di fronte in un Cesena-Empoli nel quale nessuno dei due prevalse, a livello personale, sul gemello, in una partita che comunque finì con la vittoria dei toscani grazie alla rete decisiva siglata dal trequartista rumeno Ilie. Sabato al Castellani il secondo round e come all’andata i fratelli Shpendi si presentano con numeri pressoché uguali: Stiven ha collezionato 9 gol in 24 presenze, le stesse reti di Cristian realizzate però in 25 gare, a cui si sono aggiunti anche 4 assist. Abituati a viaggiare a braccetto sin dalle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, torna il derby in famiglia. Per gli Shpendi una nuova sfida

Leggi anche: Cesena, primo derby in famiglia. Gli Shpendi l’uno contro l’altro

Leggi anche: Il derby degli Shpendi si tinge di azzurro: Stiven batte Cristian, l’Empoli espugna Cesena

Temi più discussi: Cesena, torna il derby in famiglia. Per gli Shpendi una nuova sfida; Derby Cesena-Modena, a processo il tifoso spagnolo accusato di aver colpito due poliziotti; Il Catania torna a vincere, poker al Trapani nel derby: 4-0 il finale. Le pagelle; Eccellenza B, derby ibleo in parità e l'Avola torna al 3°posto. Balzo play-off Mazzarrone, in tre mettono fieno in cascina per la salvezza.

Derby Cesena-Modena, a processo il tifoso spagnolo accusato di aver colpito due poliziottiDopo quasi 7 anni, si torna a parlare dei disordini che hanno preceduto il sentito derby tra Cesena e Modena del 2019. Al centro del dibattimento ... corriereromagna.it

Cesena, Mignani dopo il derby: Vittoria dedicata ai tifosi, la squadra dimostra grande carattereIl Cesena ha conquistato tre punti fondamentali nel derby contro la Reggiana, interrompendo una serie negativa che aveva portato un solo punto nelle ultime tre partite. Il tecnico bianconero Michele ... m.tuttomercatoweb.com

BRUNCH #SENZAGLUTINE! Torna il brunch 100% #senzaglutine in centro a Cesena Quale modo migliore per festeggiare tutte le donne e aspettare insieme l’inizio della primavera Costo fisso 20€ - ridotto a 15€ per bambini sotto i 10 anni D - facebook.com facebook

L’analisi della vittoria dello Spezia a Cesena con Andrea Grammatica: alle 18 torna “Radio Picco” x.com