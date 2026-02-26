Cesena brilla a Sanremo | mamme e danza rubano la scena

Sanremo, l’acuto di Miss Mamma Italiana: due cesenati tra le protagoniste. Trenta mamme di Miss Mamma Italiana, giunto alla sua 33° edizione, sono state protagoniste a Sanremo della trasmissione televisiva, condotta dal patron di Miss Mamma Italiana Paolo Teti e da Rosa Deriu, con la regia di Eugenio Angeli. La trasmissione sarà trasmessa domani alle 17 da Canale Italia, rete televisiva di interesse nazionale. Tra loro, anche Valentina Crescimbeni, 29 anni, di Longiano, Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2026 e Franca Pulvirenti, 66 anni, di Cesena, Miss Mamma Italiana Evergreen Arianne 2025. In rappresentanza della Romagna, hanno ottenuto un notevole successo, il Maestro Mauro Casadei e Noemi Roncuzzi, del Gruppo Casadei Danze di Cesena, che nello studio di Miss Mamma Italiana, hanno proposto una mazurka romagnola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo 2026: Elettra Lamborghini brilla a Sanremo. E una ricerca rivela che è lei la più desiderata dagli italianiElettra Lamborghini, che gioca da sempre con la bellezza In gara con il brano Voilà, la cantante, che secondo una ricerca condotta da The Fork in...