C’era una volta un bar evento speciale con Ivano De Matteo
Ivano De Matteo presenta “Barricata San Calisto” e un'anteprima del nuovo corto, con letture e musica.Sabato 28 febbraio il Pasquino Art Center di Trastevere ospita “C’era una volta un bar.”, un evento speciale con Ivano De Matteo dedicato alla memoria dello storico Bar San Calisto, simbolo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Uffizi, al via "C'era una volta": visite a tema e una speciale escape roomVisite speciali per San Valentino, per la Festa della Donna, per le famiglie, nella lingua dei segni: questa, in sintesi, la ricca offerta di...
Partigiani nella memoria: evento speciale con il film "Il domani era venuto"Una serata dedicata alla memoria della Resistenza, tra cinema, testimonianze e canto popolare.
Temi più discussi: C'era una volta... Ennio!; C’era una volta… una bambina che cambiò il mondo; C’era una volta il West di Sergio Leone; Magica favola, il testo e il significato della canzone di Arisa a Sanremo 2026.
C’era una volta. Non è una storia per bambiniHeloola Books, 2026 - Un romanzo storico ambientato alla corte di Luigi XIV, re di Francia, alla fine del 1600, che mescola sapientemente fiction e non fiction, illustrando le dinamiche fra la lettera ... sololibri.net
C'era una volta l'Isef: attesi in 500 per il secondo raduno a NapoliSono attesi quasi cinquecento tra ex professori e allievi dell'Isef al secondo raduno C'era una volta l'Isef, in programma venerdì 20 febbraio, a partire dalle ore 15, nella sala Italia della Mostra ... ansa.it
Ehi Monstarz Secondo invito ufficiale, questa volta da parte del "The Big Drummer" Ivano Zanotti : Domenica 22 Febbraio Ore 17:30 Monstarlab – Latina Ivano Zanotti (Vasco, Ligabue, Loredana Bertè) Mario Guarini (Baglioni, Bocelli, Morandi, Da - facebook.com facebook