Centrodestra in difficoltà nei sondaggi al referendum parità Sì e No

AGI - La Supermedia di oggi fotografa una situazione in cui, per la prima volta da molto tempo, si può parlare di un centrodestra in difficoltà. Questo è vero sia sul piano delle intenzioni di voto ai partiti, con la coalizione che nel complesso perde l'1,2% in due settimane, sia su quello del referendum, dove continua ad assottigliarsi il margine del Sì sul No, ormai ridotto a 2,4 punti, con diversi istituti che iniziano a rilevare stabilmente una parità, quando non addirittura il sorpasso del No. Una difficoltà, quella del centrodestra, che può essere attribuita solo in parte alla presenza del nuovo partito di Vannacci, Futuro Nazionale, sostanzialmente stabile rispetto a due settimane fa. 🔗 Leggi su Agi.it

