Centrodestra crolla | referendum in bilico No a -2,4 punti

Il centrodestra attraversa un momento di incertezza, con i sondaggi che mostrano una perdita di consensi e il referendum che si avvicina con risultati ancora incerti. Le ultime rilevazioni indicano un calo di circa 2,4 punti percentuali rispetto alle precedenti misurazioni, mentre l'esito del voto sembra pendere verso un esito negativo. La situazione rimane fluida e ancora tutta da definire.

Centrodestra in affanno: sondaggi e referendum in bilico I dati della Supermedia Youtrend fotografano un momento di difficoltà per il centrodestra. Le intenzioni di voto ai partiti mostrano un calo dell'1,2% in due settimane, mentre al referendum costituzionale il divario tra Sì e No si è ridotto a soli 2,4 punti, con alcuni istituti che registrano addirittura un sorpasso del No. La situazione è in rapida evoluzione, con implicazioni significative per lo scenario politico. La Supermedia delle liste mostra un calo per tutti i principali partiti del centrodestra: Fratelli d'Italia perde lo 0,6%, Forza Italia lo 0,2% e la Lega lo 0,4%. Anche il Movimento 5 Stelle registra un leggero calo dello 0,2%, mentre il centrosinistra guadagna lo 0,3%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Centrodestra in bilico: l’“effetto Vannacci” può cambiare gli equilibriIl sistema politico italiano appare stabile nei numeri ma attraversato da tensioni sotterranee.

