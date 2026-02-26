Centrocampista seconda punta o esterno | come cambia il Cagliari col ritorno di Folorunsho

Un Michael Folorunsho in più per mostrare i muscoli all’emergenza. Il centrocampo con i cerotti del Cagliari di Fabio Pisacane ritrova l’ex Napoli e Fiorentina, tra le altre, che mancava dalla sfida contro il Pisa del 21 dicembre quando si fece male al collaterale mediale del ginocchio destro sbattendo contro il palo dopo aver segnato. A Parma, in un nuovo scontro chiave per la salvezza, Folorunsho, insieme a Michel Adopo e Ibrahim Sulemana, sarà una delle poche certezze in mezzo per Pisacane. Con i sardi che devono fare a meno ancora di Alessandro Deiola, che si è allenato solo in personalizzato in settimana, di Gianluca Gaetano e di Luca... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

