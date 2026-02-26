Le forze dell'ordine hanno messo i sigilli a un centro benessere a Caserta nell'ambito di un'operazione in corso. Un’indagata è coinvolta per sospetti di favoreggiamento della prostituzione, mentre le indagini proseguono. La decisione è stata presa per approfondire la situazione e verificare eventuali irregolarità. La vicenda rimane sotto attenzione mentre gli investigatori continuano le verifiche.

Operazione della Guardia di Finanza del Gruppo di Caserta: sigilli al locale e indagini ancora nella fase. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Caserta, hanno individuato un centro benessere nel capoluogo di Provincia, al cui interno una operatrice offriva prestazioni sessuali, oltre al massaggio terapeutico. Al momento dell’accesso, infatti, una ragazza è stata colta in compagnia di un avventore all’interno di una camera da letto, il quale ha ammesso di aver ricevuto un massaggio con successiva prestazione sessuale. L’attività in parola, coordinata e diretta da questo ufficio di Procura – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – si concludeva con il sequestro dell’intero locale e con il deferimento della responsabile del centro benessere per favoreggiamento della prostituzione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Centro benessere sequestrato a Caserta: una indagata per favoreggiamento della prostituzione

