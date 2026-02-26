Cefla e Racing Bulls F1 | ecco il ’Green Energy Park’

Innovazione, tecnologia ma soprattutto sostenibilità. La monoposto da competizione della scuderia di Formula Uno ’Racing Bulls’ è in bella mostra all’interno della Galleria della Molinella a Faenza. A pochi passi dal cuore della città, ieri sera al Teatro Masini è andato in scena un evento intitolato ’Da Faenza verso il futuro’, un talk show nel corso del quale in tanti hanno avuto occasione di approfondire nel dettaglio, e grazie alle risposte dei relatori presenti come sta cambiando il mondo della formula uno: dalle auto da corsa ai motori, senza dimenticare l’approccio sostenibile dell’azienda e le ricadute sul territorio. Non un dettaglio ma una vera e propria politica che entra a pieno titolo nel dibattito contemporaneo in tema di sviluppo, di futuro e di approccio, anche economico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

