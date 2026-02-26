cecilia capriotti celebra il compleanno a sanremo notte di festa al morgana

Durante la terza serata del Festival della canzone italiana, una nota showgirl ha deciso di festeggiare il suo compleanno in uno dei locali più frequentati di Sanremo. L’atmosfera è stata animata da amici e fan che hanno condiviso il momento in un’atmosfera di festa. La cantante ha condiviso alcuni scatti sui social, mostrando la gioia del suo giorno speciale. La serata si è conclusa con un brindisi collettivo.

Durante la terza serata del Festival della canzone italiana, la showgirl spegne le candeline in uno dei locali simbolo della movida sanremese. Con lei, l’amica Antonella Fiordelisi L’atmosfera si preannuncia elettrica, tra musica, brindisi e amici pronti a stringersi attorno alla festeggiata. Una notte che promette di unire eleganza e leggerezza, perfettamente in linea con lo spirito della Capriotti. Intanto, secondo fonti vicine alla showgirl, all’orizzonte si profilerebbe una nuova conduzione televisiva. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma le voci si fanno sempre più insistenti e alimentano la curiosità degli addetti ai lavori. Dopo anni di esperienza tra televisione e spettacolo, per Cecilia potrebbe aprirsi un nuovo capitolo professionale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

