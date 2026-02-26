In Argentina, molti considerano Cavani ormai fuori forma e meno utile in campo. Nonostante abbia 39 anni, l’attaccante continua a giocare con il Boca Juniors, ma le sue prestazioni non convincono. La critica dei tifosi si fa sempre più insistente, chiedendo un passo indietro. La discussione sulla sua permanenza nel calcio continua a polarizzare l’attenzione nel paese.

Le Parisien: nell'ultima partita col Boca è stato capitano, ma non è riuscito a incidere; quando è uscito dal campo, ha ricevuto tanti fischi dai tifosi. Boca Juniors' new player, Uruguayan forward Edinson Cavani, gestures during his presentation at La Bombonera stadium in Buenos Aires on July 31, 2023. (Photo by Luis ROBAYO AFP) Edinson Cavani non ha ancora intenzione di ritirarsi dal calcio giocato, nonostante abbia 39 anni. L’ex attaccante del Napoli sta però offrendo prestazioni deludenti al Boca, e molti tifosi argentini lo stanno criticando duramente, invitandolo ad appendere gli scarpini al chiodo. Il finale di carriera si avvicina per Edinson Cavani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cavani in Argentina è considerato un ex calciatore: “Deve ritirarsi, è diventato inutile in campo”

Pucci deve tornare a Sanremo: ritirarsi è una vittoria degli intollerantiLa vicenda di Andrea Pucci e Sanremo non è la storia di un comico che cambia idea: è il caso emblematico di un clima pubblico che sta diventando...

Mosca: «Più vicini alla pace, ma Kyiv deve ritirarsi dal Donbass»Il Cremlino è d’accordo con quello che ha detto Donald Trump, cioè che le parti sono vicine a risolvere il conflitto in Ucraina e che i colloqui per...

Temi più discussi: L’appello di Oscar Ruggeri a Cavani: Fa male vederlo così, smetta di giocare; Boca Juniors, Ruggeri consiglia a Cavani: Meglio smettere di giocare; La triste fine di Cavani al Boca, Ruggeri: Deve smettere di giocare. Cosa è successo col Racing; No Cavani but Bareiro set for debut, Boca announce squad for Copa Argentina.

Boca Juniors, Ruggeri consiglia a Cavani: Meglio smettere di giocareOscar Ruggeri, ex star del calcio argentino, è dispiaciuto del momento che sta attraversando Cavani, e gli consiglia di smettere col calcio ... derbyderbyderby.it

La triste fine di Cavani al Boca, Ruggeri: Deve smettere di giocare. Cosa è successo col RacingMomento difficilissimo per Edinson Cavani, la cui avventura al Boca Juniors ha preso una piega molto triste per un campione come lui ... fanpage.it

Nell'ultima partita col Boca è stato capitano, ma non è riuscito a incidere e ha ricevuto tanti fischi dai tifosi. Leggi l'articolo: https://www.ilnapolista.it/2026/02/cavani-in-argentina-e-considerato-un-ex-calciatore-deve-ritirarsi-e-diventato-inutile-in-campo/ - facebook.com facebook