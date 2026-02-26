Catania | 612 maltrattamenti e 440 atti persecutori nel 2025 allarme

Sommario A Catania, una rete di 25 enti istituzionali, sanitari, giuridici e sociali sta combattendo la violenza di genere con iniziative coordinate e protocolli d'intesa. Nel 2025, sono stati registrati 612 casi di maltrattamenti in famiglia e 440 atti persecutori, con un preoccupante aumento di violenze sessuali su minorenni. La presidente del centro Thamaia, Anna Agosta, sottolinea l'importanza di una risposta integrata per evitare tragedie. --- La questura di Catania ha reso noti dati allarmanti: nel 2025, 612 casi di maltrattamenti in famiglia e 440 atti persecutori. A questi si aggiungono 59 violenze sessuali su giovani sopra i 14 anni e un caso che coinvolge un minore di 14 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

