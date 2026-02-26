Un procedimento giudiziario ha portato alla piena assoluzione di un'ex assessora regionale coinvolta in un caso legato ai fondi Ingenium. La decisione è stata presa dal tribunale di Cagliari, che ha respinto ogni accusa nei confronti della donna. La vicenda aveva attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e si era concentrata su presunti pagamenti illeciti legati a finanziamenti pubblici.

Accogliendo la richiesta dei pm Emanuele Secci e Diana Lecca, il tribunale di Cagliari ha assolto con formula piena l’ex assessora all’Industria della Regione Sardegna, Alessandra Zedda, nel processo sulla presunta tangente da 80mila euro legata al fondi Ingenium. Nello stesso processo era sta dichiarata prescritta l’accusa di peculato per l’ex presidente della Regione e attuale deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci, e per gli altri imputati Tonio Tilocca e Roberto Bonanni. Alessandra Zedda, difesa dall’avvocato Agostinangelo Marras, all’epoca dei fatti militava nelle fila di Forza Italia, mentre oggi è consigliera comunale a Cagliari di Lega-Anima Sardegna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso fondi Ingenium, assolta l’ex assessora Alessandra Zedda. L’ex presidente della Sardegna Cappellacci era stato prescritto

Assolto e prescritto ex parlamentare Pino Galati (Fi), era accusato di distrazione dei fondi comunitari alla Fondazione “Calabresi nel mondo”L’ex deputato di Forza Italia Pino Galati è stato assolto nel processo sulla distrazione dei fondi comunitari ricevuti dalla fondazione “Calabresi...

Leggi anche: Il problema della Sardegna non è Alessandra Todde ma sistemico. Presto non voterà più nessuno

Presunta tangente sui fondi Ingenium, assolta l’ex assessora regionale Alessandra ZeddaPresunta tangente sui fondi Ingenium, assolta l'ex assessora regionale Alessandra Zedda - AAAA - Primo Piano - sardiniapost ... sardiniapost.it

Processo per la tangente Ingenium: assolta Alessandra ZeddaVerdetto di innocenza per l’ex assessora regionale all’Industria, ora consigliera comunale a Cagliari: anche i pm avevano fatto cadere l’accusa ... msn.com