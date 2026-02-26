Caso Epstein si dimette il capo del Forum di Davos

Il capo del Forum di Davos ha annunciato le sue dimissioni dopo che sono diventate pubbliche alcune informazioni sulla sua amicizia con una figura coinvolta in un caso giudiziario. La decisione è arrivata in un momento di grande attenzione mediatica e di discussioni pubbliche. La notizia ha attirato l’interesse di molti, che seguono gli sviluppi della vicenda.

Børge Brende ha lasciato gli incarichi di presidente e ceo: i suoi legami col finanziere avevano portato all'apertura di un'indagine. Al suo posto ad interim Alois Zwinggi. Børge Brende si è dimesso da presidente e amministratore delegato del World Economic Forum di Davos a causa dello scandalo suscitato dalla sua amicizia con Jeffrey Epstein, emersa dalla pubblicazione dei file delle indagini sul finanziere. «Dopo un'attenta riflessione, ho deciso di dimettermi. Il mio periodo qui, durato otto anni e mezzo, è stato estremamente gratificante», ha dichiarato Brende. Dagli Epstein Files risultano tre cene di lavoro tra i due e almeno 100 messaggi scambiati, nei quali Brende chiamava «amico» il finanziere morto poi suicida in carcere nel 2019, affermando di sentire la sua mancanza.