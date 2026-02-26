caso epstein la deposizione di hillary clinton

Durante la testimonianza a New York, Hillary Clinton ha dichiarato di non aver mai incontrato Jeffrey Epstein e di non essere a conoscenza delle sue attività illecite. Ha precisato che il suo marito, invece, aveva rapporti con il finanziere. La Clinton ha ribadito di non aver mai avuto coinvolgimenti diretti nelle vicende legate a Epstein. La dichiarazione si inserisce nel quadro delle audizioni in corso.

«Non l’ho mai incontrato e non avevo idea dei suoi crimini», ha detto alla Commissione di vigilanza a New York, invitando piuttosto a indagare su Donald Trump. Hillary Clinton, nella sua dichiarazione iniziale nella testimonianza alla Commissione di vigilanza a New York, ha affermato di non aver mai incontrato Jeffrey Epstein e di non aver avuto idea dei crimini del finanziere, che invece il marito Bill frequentava. «Non sono mai salito sul suo aereo, né ho mai messo piede nella sua casa», ha aggiunto l’ex first lady, dicendosi «inorridita» da quanto fatto da Epstein, «come qualsiasi persona normale». Clinton è poi andata oltre. «Non si tratta di un caso isolato, né di uno scandalo politico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

