Oggi si svolge l’audizione dei Clinton al Congresso, legata alle ombre che circondano i documenti relativi a Epstein. I due ex-presidenti sono chiamati a rispondere alle domande dei membri del Congresso, mentre il presidente del Forum di Davos annuncia le proprie dimissioni, coinvolto nelle indagini. Le loro deposizioni si inseriscono in un quadro di attesa e di sviluppi nelle indagini in corso.

E’ il giorno dei Clinton per lo scandalo dei file del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Hilary e Bill dovranno deporre sotto giuramento dinanzi al Congresso, mentre si dimette il presidente del Forum di Davos anche lui coinvolto nello scandalo. La prima sarà Hillary, mentre venerdì sarà la volta dell’ex presidente Bill. Entrambe le testimonianze avverranno a Chappaqua, nella loro residenza privata nella contea di Westchester, a nord di New York. Il deputato repubblicano James Comer, presidente della Commissione per la Vigilanza e la Riforma del governo, aveva già annunciato all’inizio del mese che le deposizioni, videoregistrate, sarebbero avvenute a porte chiuse e in seguito trascritte e pubblicate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Epstein, è il giorno della deposizione dei Clinton al Congresso. Salta pure il presidente di Davos

Maxwell sotto giuramento: il caso Epstein e le donazioni ai Clinton al centro della deposizione riservata.L’ereditiera Ghislaine Maxwell è oggi chiamata a deporre in relazione ai file di Jeffrey Epstein, con l’attenzione concentrata sulle donazioni che...

Caso Epstein: i Clinton non testimoniano al Congresso e rischiano un anno di carcereIl caso Epstein continua a tenere banco in America e questa volta è il nome di una potente coppia politica a finire al centro della vicenda: i...

Temi più discussi: Caso Epstein, perché è stato indagato l'ex principe Andrea; Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; La storia dell'amicizia tra Andrea ed Epstein, tra sesso, denaro e menzogne. Dopo la condanna l'ex principe gli scriveva: Ci divertiremo di nuovo; Caso Epstein: indagini sui voli del Lolita Express a Londra e sullo staff di Andrea.

Caso Epstein, si dimette il capo del Forum di DavosBørge Brende ha lasciato gli incarichi di presidente e ceo: i suoi legami col finanziere avevano portato all’apertura di un’indagine. Al suo posto ad interim Alois Zwinggi. lettera43.it

Caso Epstein, si dimette il Ceo del World economic forum di Davos Børge BrendeIl World economic forum ha aperto un'indagine interna dopo che gli Stati Uniti hanno pubblicato nuovi documenti su Epstein, complicando la corsa alla successione nella prestigiosa organizzazione econo ... msn.com

Caso Epstein, Larry Summers lascia Harvard. E Gates ammette i rapporti con due ragazze russe x.com

Caso Epstein, Gaddo della Gherardesca: «Soffro per Sarah e per le figlie: un cognome importante non può essere una condanna» - facebook.com facebook